Стали известны города, которые примут мужской чемпионат мира 2018 года

В Риме состоялась презентация мужского чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в Болгарии и Италии. Матчи турнира примут восемь городов: Варна, Русе, София (Болгария), Бари, Болонья, Милан, Рим, Флоренция (Италия).

Соревнования состоятся 10-30 сентября.

На первом этапе 24 команды будут разделены на 4 группы по 6 сборных. Из каждой группы во второй этап выйдут по 4 четыре сборные, которые будет поделены на 2 группы по 8 команд. Сборные, занявшие в группах первые три места, выйдут в «Финал шести», за которым последуют полуфинал и финал.