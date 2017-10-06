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Зиничев: планку прошлого сезона для «Динамо-Москва» снижать никто не собирается

6 октября 2017, пятница. 16:10 Волейбол

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев поделился ожиданиями от сезона и рассказал о подготовке команды к старту в Лиге чемпионов.

«Этот сезон для нас особенный, на счету у клуба пять золотых медалей чемпионата страны, восемь раз мы были вторыми, есть и другие победы. В прошлом сезоне мы стали финалистами Лиги чемпионов. Но все мы хотим большего. Официальных задач перед нами пока не стоит. Встреча команды с президентом Евгением Ловыревым состоится перед игрой второго тура — а одновременно и матчем за Суперкубок — с казанским «Динамо». Но понятно, что планку прошлого сезона снижать никто не собирается.

Мы подключаемся к Лиге чемпионов только на четвёртом этапе и даже не знаем своих соперников, потому что жеребьёвка пройдёт в Москве 17 ноября. Только тогда мы узнаем, с кем встретимся. От этого зависит работа команды, подготовка и календарь. Сейчас мы находимся на подготовительном этапе», — цитирует Зиничева официальный сайт клуба.

Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо" Сообщить об ошибке
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ЖВК Динамо Москва Владимир Зиничев
Новости. Волейбол
6 октября 2017, пятница
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