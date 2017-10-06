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Макрогузова: мечтаю почувствовать, что моя победа многое значит для моей страны

6 октября 2017, пятница. 21:25 Волейбол

Чемпионка Европы по пляжному волейболу среди молодёжи в паре со Светланой Холоминой, 20-летняя Надежда Макрогузова уже успела поучаствовать в паре с Екатериной Бирловой в отборе на Олимпийские игры — 2016. Но выступить в Бразилии молодой спортсменке не удалось, поэтому теперь свои олимпийские надежды она связывает с Токио-2020.

«Летом 2016-го руководство решило заменить Евгению Уколову, многолетнего партнёра Екатерины Бирловой, на меня. Это стало полной неожиданностью! Когда тренер объявил, что Бирлова и Макрогузова играют олимпийскую квалификацию в Сочи, я была просто шокирована. Ведь оставался последний шанс получить олимпийскую лицензию для женской сборной и победный результат был чрезвычайно важен. В первых матчах мы добились побед, но скованность не оставляла меня. Да, рядом был опытнейший партнёр, но я ведь и Катю боялась подвести, и тренера, остановившего свой выбор на мне. Только к решающему поединку меня «отпустило», я раскрылась в игре, и мы добились убедительной победы в поединке за путевку в Рио с австрийской сборной. Эта победа заставила и сомневающихся поверить в наш дуэт.

На Олимпиаду с Бирловой полетела Уколова. Я думаю, сделали выбор в пользу проверенного и опытного игрока. Что касается обиды, то я запомнила мгновения счастья, которые ощутила на пьедестале сочинского турнира. Реял российский флаг, звучал гимн страны в нашу честь. У меня по щекам текли слёзы радости. В те минуты мне совершенно неважно было, кто из нас поедет в Рио. Потом уже, когда смотрела выступление наших девочек на Олимпиаде, мысль «а ведь там могла быть я», признаюсь, возникала. Но я считаю, что всё идёт именно так, как должно. Сейчас моя цель — Токио-2020. Я очень хочу туда отобраться и бороться на олимпийской арене за победу не по счастливому случаю, а добыть право на это своим трудом.

Самая главная спортивная мечта? Выиграть Олимпиаду. Да пусть даже не золото, а подняться на олимпийский пьедестал, увидеть, как поднимается флаг моей страны. Почувствовать в этот миг, что вся страна с тобой и разделяет прекрасный момент победы. Для меня это самое важное. Не сама медаль, не слава, не вознаграждения и чествование на родине, а ощущение, что все мы вместе и эта победа очень многое значит для моей страны. Я считаю, что такая победа будет не моей и не моего напарника, а всей России. И я бы хотела, чтобы это ощутили все зрители, сопереживавшие нам и помогавшие добиться этого успеха. Я бы хотела, чтобы моя победа запечатлела фамилию — Макрогузова. Чтобы был счастлив мой папа. Он много сил вложил в меня, и я бы хотела отблагодарить его. А ещё — чтобы эта победа заставила поверить в себя мальчиков и девочек из самых глухих селений. Стоит только захотеть и потрудиться!» — приводит слова Макрогузовой «Независимая спортивная газета».

Источник: Независимая спортивная газета Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
6 октября 2017, пятница
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