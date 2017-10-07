«Югра-Самотлор» потерпел пятое поражение в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке нижневартовский клуб в трёх партиях уступил красноярскому «Енисею» со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 20:25). Для «Енисея» это вторая победа в сезоне.

В 7-м туре 21 октября «Енисей» отправится в гости к «Динамо-ЛО», а «Югра-Самотлор» — к «Нове».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 6-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).