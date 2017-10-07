Бутько: «Зенит» вроде бы все матчи выиграл, но есть над чем подумать

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько после победы над «Газпром-Югра» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что команде нужно прибавлять в преддверии клубного чемпионата мира.

«Играли сами с собой. Моментами теряли концентрацию, не могли удержать счёт. Куча ошибок во всех линиях. Надо разбираться. Вроде бы когда сильный соперник, то все собираются, а когда соперник пониже рейтингом, то начинается что-то не то. Ждём и надеемся, что Лео и Макс выйдут на подачу в нужный момент. Вроде бы 3:1, но нет позитивных эмоций от победы.

Не за горами декабрь, турнир года для нас. На Мэтта надеяться не нужно. Каждый должен добавлять. В психологии прежде всего. На тренировках всё получается прекрасно, а когда начинается игра, то появляется зажатость. Да выиграли, но Леон подал 4 эйса, и всё. Вроде бы все матчи выиграли, но есть над чем подумать.

Каково выходить со скамейки? Нормально. Нужно какое-то время, чтобы поймать ритм игры. Ошибки были, но сегодня все были не в своей тарелке. Каждый играл средне», – приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».