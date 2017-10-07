Крецу: полетела подача, за счёт чего «Белогорье» смогло вернуться в игру

Старший тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Мы пытались выигрывать очки напрямую с подачи, атаковали, но у нас не получалось. В начале не выполняли установку, поэтому проигрывали. Да и «Локомотиву» надо отдать должное — они отлично подготовились и разобрали действия наших игроков. В третьей партии мы немного успокоились. Можно сказать, что уже нечего было терять, у нас полетела подача, за счёт чего мы смогли вернуться в игру. Перестали атаковать сильно против тройного блока, начали делать скидки, и игра стала получаться», — приводит слова Крецу пресс-служба «Локомотива».