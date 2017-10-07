Маричев: концовочных мячей не хватает «Динамо», чтобы доводить партию до победы

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Факела» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Всё решилось в первой партии, когда мы вели три очка, но не смогли сняться в одной расстановке. Это сильно повлияло на дальнейший ход игры. Тем не менее мы вели две партии, но не смогли в концовках довести дело до конца и взять их. Именно концовочных мячей пока нам не хватает, чтобы в борьбе доводить партию до победы.

Замены делаются, когда определённые игроки не показывают нужную игру, когда нужно усилить. Сегодня многие игроки не могли сразу найти свою игру, что-то не получалось, приходилось менять игроков. Но взаимодействия быстро не нашли, а соперники усилили игру», — приводит слова Маричева пресс-служба ВФВ.