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Плачи: я очень доволен командным духом, «Факел» настроен на хорошую борьбу

7 октября 2017, суббота. 23:48 Волейбол

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал выездную победу над московским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Игра сегодня была очень трудной, но я очень доволен сегодняшним результатом, команда показала хорошую сыгранность и красивую игру. На данном этапе взаимодействие налажено. Мы показали высокий результат на приёме и в доигровке, а особенно на блоке. Я очень доволен командным духом, команда настроена на хорошую борьбу, игроки стремятся к победам. Тактика отлажена, шаг за шагом мы совершенствуем игру, подчищаем ошибки, делаем игру более ровной. Сейчас важно сохранить настрой и продолжать совершенствовать игру», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.

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Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва МВК Факел
Новости. Волейбол
7 октября 2017, суббота
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