Плачи: я очень доволен командным духом, «Факел» настроен на хорошую борьбу

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал выездную победу над московским «Динамо» (3:1) в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Игра сегодня была очень трудной, но я очень доволен сегодняшним результатом, команда показала хорошую сыгранность и красивую игру. На данном этапе взаимодействие налажено. Мы показали высокий результат на приёме и в доигровке, а особенно на блоке. Я очень доволен командным духом, команда настроена на хорошую борьбу, игроки стремятся к победам. Тактика отлажена, шаг за шагом мы совершенствуем игру, подчищаем ошибки, делаем игру более ровной. Сейчас важно сохранить настрой и продолжать совершенствовать игру», — приводит слова Плачи пресс-служба ВФВ.