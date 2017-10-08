Саммелвуо: порекомендую финским друзьям приезжать на волейбол в «СИБУР Арену»

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал выездную победу над санкт-петербургским «Зенитом» (3:1) матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, который хозяева впервые проводили на «СИБУР Арене».

«Атмосфера на матче была фантастической! (Смеется). Здорово, что на волейбольной карте России появилась очень сильная команда из Санкт-Петербурга. Как вы знаете, я сам из Финляндии – и теперь обязательно порекомендую всем своим финским друзьям приезжать на волейбол в КСК «СИБУР Арена».

За счет чего «Кузбасс» оказался сильнее? Игроки проявили характер, после первого сета добавили в защите и на блоке. Нам удавалось периодически если не закрывать, то смягчать атаки Камехо. К сожалению, мы сегодня потеряли Николая Апаликова…» — приводит слова Саммелвуо пресс-служба ВФВ.