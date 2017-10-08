Баньоли: в чемпионате России нет слабых команд

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал победу своей команды над «Динамо-ЛО» (3:2).



«Мы плохо играли во второй партии. В третьей начали хорошо, но пустили несколько простых мячей коту под хвост, а они воспользовались нашими глупыми ошибками. Это была битва между двумя хорошими командами, и видно было, что ребята играли сердцем. Нам, конечно, нужны такие игры. Ленобласть три матча до нас провела в пяти партиях, для них это привычно, поэтому нам было сложно. Эту неделю мы тяжело работали, и некоторые игроки были уставшими, поэтому мы должны быть довольны результатом.



Тяжело ли настраивать команду на соперника, у которого пять поражений в пяти матчах? В чемпионате России нет ни одной слабой команды, абсолютно. Даже эта команда выглядела хорошо в тех матчах, которые проигрывала, плюс у них не было нескольких игроков из состава», — приводит слова Баньоли официальный сайт «Урала».

«Динамо-ЛО» потерпело 6-е поражение в чемпионате России, проиграв «Уралу»