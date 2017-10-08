Тетюхин: Крецу немножко эмоционально смотрится, но это только со стороны

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин рассказал, как работается команде с новым старшим тренером, румынским специалистом Георге Крецу.

«Пока мы с ним срабатываемся, и действительно есть много нового. Конечно, масштабно он ничего не меняет, но, на самом деле, в каждом матче есть много незаметной, но важной работы. Мы часто совершаем детские ошибки, на которые просто внимания не обращаем. А Крецу – обращает и всегда делает акцент на этом. Исправление таких ошибок, множество мелочей и шероховатостей в совокупности дают преимущество и реальный результат.

Общается с игроками Крецу на итальянском. Русского он, к сожалению, не знает. Естественно, мы и так многое понимаем – всё-таки поиграли уже не мало. Ну и Лёха Казаков всегда готов прийти на помощь – у него с итальянским и с английским всё в полном порядке.

Почти все перерывы у нас идут не в формате объяснения и разбора уже совершённых ошибок, а в планировании продолжения игры. Крецу старается донести, что делать дальше, а не найти виноватых в том, что уже было. Всё спокойно и хладнокровно, без паники. Может быть, со стороны он немножко эмоционально смотрится, но это только со стороны», — сказал Тетюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.