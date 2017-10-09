Тетюхин — о выступлении россиянок на ЧЕ: ни в коем случае не надо искать крайних

Олимпийский чемпион 2012 года, 42-летний доигровщик белгородского «Белогорья» Сергей Тетюхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину оценил выступление женской сборной России на прошедшем чемпионате Европы в Грузии и Азербайджане. Подопечные Константина Ушакова не смогли выйти в полуфинал, в трёх сетах проиграв команде Турции.

«Смотрел, но очень невнимательно. Просто не получалось по времени, у нас как раз начинался чемпионат России, всё время дела какие-то были. Результат обидный. Почему – не могу сказать, я не большой специалист в женском волейболе. Может смена поколений, может, молодёжи нужно больше привлекать – не знаю. Я всегда считал наших девчонок фаворитами любого турнира. Наверное, людям, ответственным за женскую сборную России, нужно пересмотреть матчи и сделать правильные выводы. Ни в коем случае не искать крайних. Талантливые игроки есть, нужно просто больше работать», — сказал Тетюхин.

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