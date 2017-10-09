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Шкулявичус стал самым результативным игроком шестого тура Суперлиги

9 октября 2017, понедельник. 10:11 Волейбол

Диагональный новокуйбышевской «Новы» Романас Шкулявичус стал самым результативным игроком шестого тура российской Суперлиги, набрав 28 очков в матче с «Ярославичем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшим на блоке стал ещё один волейболист «Новы» Владимир Съёмщиков — 8 очков.

Лучше всех на подаче действовали три игрока — Дмитрий Волков («Факел»), Вильфредо Леон («Зенит-Казань») и Тодор Скримов («Нова») — 4 очка.

Матчи седьмого тура российской Суперлии пройдут с 20 по 22 октября.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
Вильфредо Леон Дмитрий Волков — волейбол
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