Шкулявичус стал самым результативным игроком шестого тура Суперлиги

Диагональный новокуйбышевской «Новы» Романас Шкулявичус стал самым результативным игроком шестого тура российской Суперлиги, набрав 28 очков в матче с «Ярославичем», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшим на блоке стал ещё один волейболист «Новы» Владимир Съёмщиков — 8 очков.

Лучше всех на подаче действовали три игрока — Дмитрий Волков («Факел»), Вильфредо Леон («Зенит-Казань») и Тодор Скримов («Нова») — 4 очка.

Матчи седьмого тура российской Суперлии пройдут с 20 по 22 октября.