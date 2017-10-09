Павлов: «Локомотив» сам упустил нить игры с «Белогорьем» и не дожал соперника

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов прокомментировал поражение от белгородского «Белогорья» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15).

«В игре любой может дать слабину, считаю, что мы не дожали соперника, сами упустили нить игры. Можно приводить много факторов, почему так получилось. В первую очередь это свои ошибки, которые мы допускали в концовках партий начиная с третьей. Команда подходила к этой игре очень ответственно, особенно после неудачного выезда в Казань и Москву, после непростого домашнего поединка с «Ярославичем» нам хотелось выиграть перед своими болельщиками. Но собственные ошибки, ещё раз повторюсь, а также проблемы во взаимодействиях привели к такому исходу матча. Но победы ещё придут, у нас хороший коллектив, я думаю, что всё скоро наладится!» — цитирует Павлова официальный сайт ВФВ.