Гранкин: время к московскому приблизилось, и «Белогорье» начало играть

Связующий белгородского «Белогорья» Сергей Гранкин поделился впечатлениями после победы над новосибирским «Локомотивом» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (20:25, 18:25, 25:20, 25:20, 15:13).

«Сложно сказать сейчас, почему игра не пошла сначала. Сезон только начался, ещё привыкаем друг другу. Для меня «Белогорье» — новая команда, хотя со многими ребятами я играл за другие команды. В первых двух сетах старались найти свою игру, взаимодействие с партнёрами, перетерпели, и всё стало получаться. Вначале провалили подачу, моя игра оставляла желать лучшего, но потихоньку набрали обороты, время к московскому приблизилось, и начали играть. На самом деле, раскрепостились, стали меньше ошибаться, и результат на табло», — цитирует Гранкина официальный сайт ВФВ.