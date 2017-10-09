Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чередник: в матче с «Югрой-Самотлор» дух проявили игроки, на которых я надеялся

9 октября 2017, понедельник. 12:22 Волейбол

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал победу над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

«Ребята молодцы. Спиридонов травму получил на разминке, у Саши Крицкого проблемы… Я очень доволен командой. Тяжёлая игра была, но характер, дух игроки проявили, на которых я надеялся. Да, ошибок много, но это неопытность. Часы, проведённые на площадке, – только этим даётся уверенность в себе, а ошибки будут уходить.

В третьей партии я поменял Диаса, потому что не пошло. Вроде, и приём был: из четырёх мячей два раза позитивный приём был, но мы оба раза не снялись. Это, на мой взгляд, немного вина пасующего. Вышел Роман Жось. Не испортил, дал определённые вещи. Да, качество страдает. Но это то, о чём я говорил. Нужно ему разобраться, обрести уверенность. Молодец Павел Безруких – три мяча вытащил в самый тяжёлый момент, когда «Самотлор» достали. Постепенно поверили в себя и доиграли третью партию, как и должны были», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.

«Югра-Самотлор» потерпел пятое поражение в чемпионате России по волейболу
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей Александр Крицкий Алексей Спиридонов ВК Югра-Самотлор Юрий Чередник
Новости. Волейбол
9 октября 2017, понедельник
12:22 Чередник: в матче с «Югрой-Самотлор» дух проявили игроки, на которых я надеялся
12:19 Гранкин: время к московскому приблизилось, и «Белогорье» начало играть
11:00 Павлов: «Локомотив» сам упустил нить игры с «Белогорьем» и не дожал соперника
10:11 Шкулявичус стал самым результативным игроком шестого тура Суперлиги
09:07 Тетюхин — о выступлении россиянок на ЧЕ: ни в коем случае не надо искать крайних
8 октября 2017, воскресенье
18:39 Тетюхин: Крецу немножко эмоционально смотрится, но это только со стороны
18:09 Баньоли: в чемпионате России нет слабых команд
01:09 Саммелвуо: порекомендую финским друзьям приезжать на волейбол на «СИБУР Арену»
01:03 Климкин: 2-3 мяча не смогли добить до пола — и потеряли уверенность
7 октября 2017, суббота
23:55 Жбанков: у Леона очень сильная подача, как из пушки
23:48 Плачи: я очень доволен командным духом, «Факел» настроен на хорошую борьбу
23:43 Маричев: концовочных мячей не хватает «Динамо», чтобы доводить партию до победы
22:28 Константинов: «Локомотив» сам позволил «Белогорью» вернуться в игру
21:46 Крецу: полетела подача, за счёт чего «Белогорье» смогло вернуться в игру
20:34 Бутько: «Зенит» вроде бы все матчи выиграл, но есть над чем подумать
20:25 «Ярославич» на тай-брейке уступил «Нове» в ЧР по волейболу
20:17 Московское «Динамо» потерпело 4-е поражение в ЧР по волейболу, уступив «Факелу»
20:08 Алекно: в игре «Зенита» огромное количество брака, глупых технических ошибок
20:04 Питерский «Зенит» потерпел 3-е поражение в ЧР по волейболу, уступив «Кузбассу»
18:58 «Газпром-Югра» не остановил казанский «Зенит» в ЧР по волейболу
18:35 «Динамо-ЛО» потерпело 6-е поражение в чемпионате России, проиграв «Уралу»
17:23 «Югра-Самотлор» потерпел пятое поражение в чемпионате России по волейболу
16:49 «Белогорье» в пяти сетах одолело «Локомотив» в шестом туре мужской Суперлиги
00:13 Гончарова: Терзич говорит на русском, понимает наш менталитет. У нас получится
6 октября 2017, пятница
22:05 Путин посетил «Спорт Инн» в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболу
21:25 Макрогузова: мечтаю почувствовать, что моя победа многое значит для моей страны
16:10 Зиничев: планку прошлого сезона для «Динамо-Москва» снижать никто не собирается
15:16 Самойленко: не понимаю, как в Новом Уренгое люди живут. Я бы не смог
14:11 Стали известны города, которые примут мужской чемпионат мира 2018 года
13:13 Земчёнок: кадровые проблемы здорово мешают «Динамо-ЛО»
12:13 Хабр: когда приедут мои собаки, почувствую себя в Ярославле совсем как дома
11:08 Зиничев: болельщиков ждёт новогодний календарь с фотографиями игроков «Динамо»
10:05 Ветрова: хотим обойти казанское «Динамо» по количеству побед в чемпионате России
09:02 Любурич: очевидно, что санкт-петербурский «Зенит» — команда высочайшего уровня
5 октября 2017, четверг
22:33 Гончарова: мнения волейболисток о смене тренера сборной России никто не спросил
16:50 Щербань: хочется забыть чемпионат Европы как страшный сон
16:26 Питерский «Зенит» расстался с Нильссоном и подписал контракт с Любуричем
16:15 Щербань — о выступлении сборной России на ЧЕ: жаль потраченных сил и времени
16:04 Зиничев: претензии по поводу провала на ЧЕ я адресую господину Фадееву
16:04 Терзич: если поступит предложение возглавить сборную РФ, я очень хорошо подумаю
15:47 Терзич: с московским «Динамо» я хочу выиграть всё
15:13 Игроки «Новы» примут участие в благотворительной акции
14:14 Земчёнок: в «Динамо-ЛО» никто не впадает в отчаяние
13:15 Мужские сборные США, Доминиканской Республики и Канады вышли на ЧМ-2018
12:19 Чернышов: «Динамо-Казань» называют «командой, которая выиграла всё»
Все новости RSS
Партнерский контент