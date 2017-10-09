Чередник: в матче с «Югрой-Самотлор» дух проявили игроки, на которых я надеялся

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал победу над нижневартовской «Югрой-Самотлор» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

«Ребята молодцы. Спиридонов травму получил на разминке, у Саши Крицкого проблемы… Я очень доволен командой. Тяжёлая игра была, но характер, дух игроки проявили, на которых я надеялся. Да, ошибок много, но это неопытность. Часы, проведённые на площадке, – только этим даётся уверенность в себе, а ошибки будут уходить.

В третьей партии я поменял Диаса, потому что не пошло. Вроде, и приём был: из четырёх мячей два раза позитивный приём был, но мы оба раза не снялись. Это, на мой взгляд, немного вина пасующего. Вышел Роман Жось. Не испортил, дал определённые вещи. Да, качество страдает. Но это то, о чём я говорил. Нужно ему разобраться, обрести уверенность. Молодец Павел Безруких – три мяча вытащил в самый тяжёлый момент, когда «Самотлор» достали. Постепенно поверили в себя и доиграли третью партию, как и должны были», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.