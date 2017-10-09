Мельничук: игроки «Югры-Самотлор» совершали ошибки, которые в ДЮСШ делают

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Юрий Мельничук прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).



«Игра не сложилась. Играли плохо. Начали плохо, во второй партии вели – не смогли довести: проиграли 6 мячей в одной расстановке, третью партию начали хорошо – опять проиграли. Я думаю, тут и психология. Может, я не нашёл слов для команды, которые нужно было в этот момент сказать. Но личное мастерство игроков никто не отменял. Делали такие простые ошибки, которые игроки ДЮСШ делают, и то первого года обучения. Постараемся использовать паузу, которая возникла из-за того, что мы не едем на Кубок, для разбора игр и более тщательной подготовки», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.

«Югра-Самотлор» потерпел пятое поражение в чемпионате России по волейболу