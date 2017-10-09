Согрин: «Динамо-ЛО» хотело бы выступать лучше, но как играем, так играем

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин поделился впечатлениями после поражения от уфимского «Урала» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (22:25, 25:20, 25:21, 22:25, 13:15). Для команды из Ленинградской области этот проигрыш стал шестым кряду.

«Трудно сказать, почему мы проиграли четыре тай-брейка их четырёх. Наверное, соперник просто сильнее оказывается в пятой партии.

Это спорт, тут нельзя прогнозировать. Конечно, мы хотели бы начать выступление лучше, но как играем, так играем, что сделать», — приводит слова Согрина официальный сайт ВФВ.