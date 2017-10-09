Феоктистов: Баньоли молодец, угадал с заменой. Ему можно только поаплодировать

Доигровщик уфимского «Урала» Егор Феоктистов прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (25:22, 20:25, 21:25, 25:22, 15:13). В пятой партии Егора успешно заменил Денис Гетман.



«Две партии мы играли на эмоциях. Может быть, только у меня так было, но показалось, что потом мы эмоционально подсели. Хорошо, что проявили характер. Четвёртую и пятую партии выиграли за счёт командных действий. Мне всегда есть к чему стремиться. Нужно добавлять с каждой игрой.



После замены в пятом сете я был недоволен, потому что до этого не забил пару мячей, хотел на подаче набрать очки. Но тренер молодец, он угадал с заменой. Ему можно только поаплодировать», — цитирует Феоктистова официальный сайт ВФВ.

«Динамо-ЛО» потерпело 6-е поражение в чемпионате России, проиграв «Уралу»