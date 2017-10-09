Любурич: горд, что нахожусь в столь сильной команде, как питерский «Зенит»

Сербский диагональный санкт-петербургского «Зенита» Дражен Любурич поделился впечатлениями после поражения от кемеровского «Кузбасса» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:20, 21:25, 16:25, 28:30).

«К сожалению, не удалось порадовать болельщиков победой. Я рад и горд, что нахожусь в составе такой сильной команды, как «Зенит». К сожалению, соперник оказался ещё сильнее. Российская лига – одна из сильнейших в мире, и в каждом матче нас ожидает напряжённая борьба», — приводит слова Любурича официальный сайт ВФВ.