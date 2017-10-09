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Ирина Кириллова включена в Зал волейбольной славы в США

9 октября 2017, понедельник. 21:41 Волейбол

Связующая сборной СССР и Хорватии, олимпийская чемпионка Игр 1988 года, чемпионка мира 1990 года, чемпионка Европы 1989 года Ирина Кириллова (Пархомчук) включена в Зал волейбольной славы в Холиоке (США), сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка-НТМК». На клубном уровне Ирина становилась чемпионкой СССР, России, Югославии, Хорватии, Италии, выигрывала Кубок чемпионов, Кубок ЕКВ и Кубок кубков.

Напомним, что в Зале волейбольной славы ранее были включены два представителя «Уралочки» — Николай Карполь и Роза Салихова.

Источник: Официальный сайт ЖВК "Уралочка-НТМК" Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Уралочка-НТМК Николай Карполь
Новости. Волейбол
9 октября 2017, понедельник
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