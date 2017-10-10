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Волейболистка «Уралочки» Ирисова будет выступать под фамилией мужа — Бурлакова

10 октября 2017, вторник. 00:15 Волейбол

Накануне стартующего 11 октября нового сезона в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги спортсменки и тренеры «Уралочка-НТМК» провели традиционную встречу с болельщиками, где рассказали о планах и задачах на сезон, сообщает «Тагильский рабочий».

Состав команды обновился и, по мнению специалистов, усилился, несмотря на потерю капитана Марины Бабешиной. На позиции связующей будет играть чемпионка России Татьяна Романова. За приём в роли либеро будет отвечать вернувшаяся в команду Екатерина Чернова (Романова). В линии атаки зрители увидят игрока сборной Беларуси Анастасию Гарелик и Марию Халецкую из саратовского «Протона». Блок укрепит Екатерина Енина, также ранее защищавшая цвета команды из Саратова. Новым капитаном выбрана Ксения Парубец.

Ещё одно изменение: Елена Ирисова теперь будет выступать под фамилией мужа — Бурлакова.

В преддверии чемпионата «Уралочка-НТМК» провела в Екатеринбурге две товарищеские встречи с казанским «Динамо». В первой уступила — 1:3, вторая завершилась вничью — 2:2 (пятый сет по договоренности сторон играть не стали).

По словам главного тренера Николая Карполя, задача-минимум на сезон — выход в еврокубки, максимум — медали.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Уралочка-НТМК Николай Карполь
Новости. Волейбол
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