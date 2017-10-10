Березин: денег на следующие зарплаты и выезды у «Югры-Самотлора» нет

Директор волейбольного клуба «Югра-Самотлор» Алексей Березин прокомментировал информацию о финансовых проблемах нижневартовского клуба.

«Ситуация действительно критическая и неопределенность пугает. Но мы надеемся, что уже в ближайшее время всё изменится в лучшую сторону. Долгов перед игроками в данный момент нет, но и денег на следующие зарплаты и выезды – тоже. Я вижу потенциал команды и уверен, что при нормализации финансовой ситуации мы будем радовать болельщиков и огорчать соперников. Большего я пока сказать не могу», — приводит слова Березина «Спорт Бизнес Online».

Выиграв один из шести проведённых матчей, «Самотлор» занимает 13-е место в турнирной таблице российской волейбольной Суперлиги.