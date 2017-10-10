Шевченко: у тренерского штаба женской сборной стержня в поведении мы не увидели

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал неудачное выступление женской сборной России на прошедшем чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии. Подопечные Константина Ушакова, заменившего перед стартом турнира Владимира Кузюткина, в четвертьфинале в трёх сетах проиграли команде Турции.



«У тренерского штаба женской сборной стержня в поведении мы не увидели. Были постоянные метания из стороны в сторону, никто не понимал, каким будет состав. Плюс, возможно, тренерский штаб делал слишком далекоидущие выводы из «Гран-при». Отказ от молодых. Ну, нельзя так! Это при том, что некоторые опытные игроки уже не соответствуют своему былому уровню. Почему было не дать больше шансов Парубец? Это вообще-то человек, который атакует в чемпионате России больше всех! Не было возможностей закрепиться у Воронковой. Я считаю, что должна была ехать на чемпионат Европы Романова. Решать, конечно, тренерам, я лишь делюсь с вами своим видением.



Лично для меня загадка, почему мы играли в два принимающих. Мы же сами ставим их в заведомо тяжелейшие условия. Я физически не представляю, как нынешнюю подачу можно принимать вдвоём. Отрезками – да. Но не когда в тебя постоянно долбят. Против нас играют просто – подают в принимающего в девятый или в шестой метр шестой зоны, тем самым отсекая пайп. В результате у нас остаётся одно направление передачи – назад. Это даже не шахматы. Шашки!

Давайте сначала вспомним, что Ушаков работал главным тренером на последнем этапе «Гран-при». И там команда выступила неплохо, многим понравилось, как играла молодёжь. Теперь что касается журналистского штампа о замене за два дня до чемпионата Европы. Почему было не написать, будто она была произведена за пять минут до начала турнира? Так же ещё красивее! На самом деле, рокировка случилось сразу по прилёту команды из Японии.

У нас состоялся откровенный разговор с Кузюткиным и такая рокировка – во многом его идея. Президиум изначально планировал со временем такую замену, но вряд ли кто-то думал, что она случится так быстро. Так вот, после разговора с Владимиром Ивановичем мы решили, что такой ход может встряхнуть команду. И ничего сенсационного в этом я не вижу. Мы же не со стороны взяли тренера.

У меня, безусловно, есть вопросы к Ушакову. При этом, надо отдать ему должное, он очень старался. Другое дело, что Константину не хватило опыта. Я разговаривал с одним из тренеров, завоевавших медали на чемпионате Европы, и он сказал, что вместо игроков своей сборной он с радостью бы взял себе восемь наших девушек. Но они с медалями, а мы без. Вот вам и ответ. Вместе с тем я бы не стал говорить, что ошибки были только у тренеров. Как можно говорить о высоких материях, если игрок не забивает переходящий мяч? Что сделает тренер, если мы четыре раза не можем довести «фрибол» до связующего? Это начальная волейбольная школа. И игроки тоже должны задуматься, тем ли они вообще занимаются в этой жизни. В поражении не бывает одного виновника. Это комплекс. Были тренерские недочёты, но и игроки должны с себя спрашивать. Федерация тоже виновата. Я же говорю – это наше общее поражение», — цитирует Шевченко «Спорт-экспресс».