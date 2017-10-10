Карполь: если кто-то не хочет выходить в Суперлигу, пусть тогда на Луне играет

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь оценил готовность команды к чемпионату России и выразил уверенность, что в Суперлиге должно быть больше 10 команд.

«Готовность „Уралочки“ к чемпионату России неудовлетворительная. А кто мешал начать чемпионат России через месяц после окончания чемпионата Европы, чтобы команды нормально подготовились к сезону? Команды должны быть готовы, и на подготовку надо давать время. Нельзя начинать чемпионат страны практически через неделю после чемпионата Европы. Что и как, пусть решают профессора, не обязательно федерация. Этот вопрос должны решать институты, учёные, можно ли допускать неподготовленных спортсменов к чемпионату страны.

Хотелось бы, чтобы в Суперлиге было больше команд, а не 10. Финансовый вопрос не играет большой роли в этом. Надо проводить такой чемпионат, который соответствует нашей стране и развитию нашего волейбола. Оглядываться в этом вопросе на то, сколько команд живет у нас в финансовой недосягаемости по сравнению с остальным нашим волейболом, не стоит.

Если какие-то команды не хотят выходить в Суперлигу из Высшей лиги, надо сделать так, чтобы команды могли существовать. Или чтобы команд не было совсем. Или разделить профессиональный и любительский волейбол, но в чемпионате России команды должны быть и больше. Если кто-то не хочет выходить в Суперлигу, пусть тогда на Луне играет", — цитирует Карполя «Р-Спорт».