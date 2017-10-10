Гилязутдинов: у меня есть желание и готовность работать в сборной России

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов сообщил о своей готовности возглавить женскую сборную России. На прошедшем чемпионате Европы подопечные Константина Ушакова не смогли выйти в полуфинал, в трёх партиях проиграв команде Турции.

«Надо посмотреть, в каком направлении будет двигаться сборная России. У меня есть желание и готовность работать в сборной. Но я понимаю, что это огромная ответственность перед всеми. Нужно дождаться анализа и оценки выступления сборной России, а потом уже о чём-то говорить», — цитирует Гилязутдинова «Р-Спорт».