Глызин: если «Прикамье» не найдёт внебюджетных средств, то вылетит из ЧР

Министр спорта Персмкого края Олег Глызин сообщил, что волейбольный клуб «Прикамье» не подтвердил краевое требование «50 на 50» в предоставлении субсидий на участие в чемпионате России. Пермский клуб уже отменил несколько матчей из-за финансовых проблем.

«Клубы всегда рассчитывали на то, что и бюджетные средства, и спонсорские средства изыщет для них край. В настоящее время всё это поменялось. Существует распоряжение президента РФ Владимира Путина, который чётко сказал, что профессиональные команды должна обеспечить себя сами. Если «Прикамье» не изыщет средств из внебюджетных источников, то вылетит из чемпионата», — сказал Глызин в эфире «Эхо Москвы в Перми».