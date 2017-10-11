Гилязутдинов: подавленность у игроков «Динамо-Казань» после ЧЕ присутствует

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов рассказал, в каком психологическом состоянии прибыли в расположение команды игроки сборной России, которая не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы — 2017. В четвертьфинале подопечные Константина Ушакова в трёх сетах проиграли команде Турции.

«Безусловно, на чемпионате Европы был не тот результат, на который рассчитывали мы все и в первую очередь сами волейболистки. Поэтому о каком-либо радужном настроении однозначно речи быть не может, и подавленность определённо присутствует. Но тот большой объём работы, который нужно сделать для подготовки к началу чемпионата России, всё-таки помогает отвлечься. Мы много и достаточно интенсивно поработали, плюс помог выезд в Екатеринбург для участия в играх с «Уралочкой» – этот выезд сработал позитивно в плане психологии. Я считаю, что постепенно мы выйдем из этого положения, что девочки вернутся в нормальное рабочее состояние. И дальше уже будем настраиваться на то, чтобы выполнять свои задачи в сезоне», — цитирует Гилязутдинова официальный сайт клуба.