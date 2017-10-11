Самойленко: я всегда хотела играть в Казани, просто до этого не было предложений

Центральная блокирующая Анастасия Самойленко прокомментировала своё решение продолжить карьеру в казанском «Динамо», а также поделилась ожиданиями от противостояния с одноклубницами из Москвы. Ранее Анастасия выступала за краснодарское «Динамо».

«Вообще, я всегда хотела играть в Казани, просто до этого не было предложений. Если бы такое предложение случилось раньше, то я раньше бы здесь и оказалась.

Я знакома с Терзичем, но Наталья Маммадова тоже его прекрасно знает. Могу сказать, что это довольно-таки сильная команда, но я не думаю, что с ними нельзя бороться. Всё преодолимо», — цитирует Самойленко официальный сайт клуба.