«Уралочка» стартовала в Суперлиге с победы над «Сахалином»

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области в родных стенах обыграл «Сахалин» из Южно-Сахалинска в матче стартового тура женской Суперлиги. Для успеха хозяевам хватило трёх партий — 3:0 (25:23; 25:14; 25:21).



Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Первый тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:23; 25:14; 25:21).



Во втором туре Суперлиги, который состоится 16 октября, «Уралочка-НТМК» на выезде сыграет с «Протоном» из Саратовской области, а «Сахалин» примет краснодарское «Динамо».