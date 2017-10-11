Казанское «Динамо» уверенно обыграло «Ленинградку»

«Динамо-Казань» в домашнем матче первого тура женской Суперлиги на своей площадке обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:15, 25:15, 25:16).



Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Первый тур

«Динамо-Казань» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:15, 25:15, 25:16).



Во втором туре Суперлиги, который состоится 16 октября, казанская команда на выезде встретится с московским «Динамо» и попробует отомстить ему за поражение в финальной серии, а «Ленинграда» примет «Енисей» из Красноярска.