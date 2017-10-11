Московское «Динамо» начало защиту титула с победы над «Динамо-Метар»

Волейболистки московского «Динамо» не испытали серьёзных проблем в домашнем матче первого тура Суперлиги с челябинским клубом «Динамо-Метар». Хозяева победили со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:22).



Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Первый тур

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:15, 25:12, 25:22).



Во втором туре Суперлиги, который состоится 16 октября, московское «Динамо» примет «Динамо-Казань», а «Динамо-Метар» в родных стенах сыграет с «Заречье-Одинцово» из Московской области.