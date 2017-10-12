Малых: мы сами не знали, чего ждать от себя в матче с «Протоном»

Диагональная красноярского «Енисея» Наталья Малых прокомментировала победу над «Протоном» из Саратовской области в первом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:19, 25:13, 26:24).

«Матч был достаточно волнительным, потому что с командой мы собрались только 6 октября. Для нас это было тяжело, мы не знали, чего ждать от нашей команды. Также у нас немного травмирована Мария Фролова, но я думаю, что скоро она придёт в норму. Для нас очень важна эта победа, и мы молодцы, что в концовке третьей партии смогли дожать соперника. При счёте 21:24 собрались, поверили в себя и сделали всё необходимое, что от нас требовалось», — цитирует Малых официальный сайт клуба.