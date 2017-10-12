Приходько: мы не поверили, что можем выиграть у «Уралочки»

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько прокомментировал поражение от «Уралочки-НТМК» в стартовом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (23:25, 14:25, 21:25).

«Проиграли сегодня, потому что не поверили, что можем выиграть у „Уралочки“. Развалили приём, психологически не выдержали. Есть над чем работать. Думаю, дальше будет лучше», — приводит слова Приходько официальный сайт команды из Свердловской области.

Во втором туре Суперлиги, который состоится 16 октября, «Уралочка-НТМК» на выезде сыграет с «Протоном» из Саратовской области, а «Сахалин» примет краснодарское «Динамо».