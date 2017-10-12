Карполь: команда в «Уралочке», по сути, новая, всё впереди

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь поделился впечатлениями после победы над «Сахалином» в первом туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:21).

«Сегодня было волнение, потому что времени на подготовку было очень мало. Разыгрывать и налаживать контакт было некогда. Некоторые присоединились к команде только в начале октября. Было тяжеловато. В третьей партии дали поиграть всем, задачу выполнили. Пока нет налаженного контакта между нападающими и пасующими, но всё в порядке. Команда, по сути, новая, всё впереди», — цитирует Карполя официальный сайт клуба.