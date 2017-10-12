Гилязутдинов: в данный момент у нас все мысли о матче с «Динамо-Москва»

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину прокомментировал победу над «Ленинградкой» в первом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:15, 25:15, 25:16) и рассказал о своём отношении к тому, что казанское и московское «Динамо» считаются явными фаворитами чемпионата.

«Безусловно, был некоторый отпечаток волнения. Всё-таки первый матч на своей площадке, у нас обновлённый в некоторых позициях состав. Но мы сыграли хорошо. Давать сейчас какие-то более серьёзные оценки — преждевременно, потому что нас во втором туре ждёт матч с московским «Динамо» – он станет куда более показательным и может обнаружить какие-то наши проблемы. В данный момент, конечно, у нас все мысли именно о матче с «Динамо», и можно сказать, что встреча с «Ленинградкой» проходила в режиме подготовки к игре за Суперкубок.

В наше противостояние с «Динамо-Москва» никто не вмешается? Я бы не стал говорить так категорично. В первую очередь мы сами в команде считаем, что должны доходить до финала и выигрывать его. Уверен, того же мнения придерживаются и в «Динамо» из Москвы. Считают ли так в «Динамо» из Краснодара или в «Уралочке»? Думаю, что да. И сюда можно подставить практически любой клуб. Но об обоснованности данных притязаний можно будет говорить хотя бы по окончании нескольких туров. Очень интересно посмотреть, как выглядят команды из Красноярска или Саратова. Безусловно, сейчас в чемпионате России есть пара-тройка команд, которые могут составить конкуренцию лидерам. Насколько серьёзную, мы сможем понять лишь через некоторое время, через несколько матчей чемпионата», — сказал Гилязутдинов.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».