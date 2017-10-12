Сиволап и Величко вышли в 1/8 финала Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко стали участниками 1/8 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, проходящего в Циньчжоу (Китай). В матче 1/16 финала российская пара победила китайцев Ха Ликэцзяна и Ли Лэя в двух партиях — 21:12, 21:17.



За выход в четвертьфинал Сиволап и Величко поспорят с представляющими Катар Джефферсоном Сантосом Перейрой и Шерифом Юнусом.

Напомним, в июле 2016 года Величко и Сиволап победили на чемпионате России по пляжному волейболу, финальная часть которого проходила в Сочи.