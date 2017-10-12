Новый волейбольный турнир Лига наций стартует в 2018 году

Международная федерация волейбола официально объявила о создании Лиги наций.



Новый турнир среди сборных придёт на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при и стартует в 2018 году. В соревновании примут участие по 12 мужских и женских команд, которые организуют ядро участников, а 4 команды-претендента будут биться за право попасть в высший дивизион.



Две худшие сборные вылетят по итогам кругового турнира, и они уступят места лучшим командам из второго дивизиона. Победитель будет определён в «Финале шести».