Мужская и женская сборные России выступят в Лиге наций

Объявлен список участников нового волейбольного турнира среди сборных — Лиги наций. В их число попали мужская и женская сборные России.



Турнир среди мужчин: Россия, Бразилия, Италия, США, Китай, Сербия, Франция, Аргентина, Иран, Польша, Германия, Япония. Претенденты: Австралия, Южная Корея, Канада, Болгария.



Турнир среди женщин: Россия, Бразилия, Италия, США, Китай, Сербия, Нидерланды, Таиланд, Турция, Южная Корея, Германия, Япония. Претенденты: Аргентина, Доминиканская Республика, Польша, Бельгия.



Новый турнир среди сборных придёт на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при и стартует в 2018 году. Две худшие сборные вылетят по итогам кругового турнира, и они уступят места лучшим командам из второго дивизиона. Победитель будет определён в «Финале шести».