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Руссу: я знала, что если вдруг не забью, то меня подстрахуют

13 октября 2017, пятница. 11:07 Волейбол

Доигровщица «Заречья-Одинцово» Виктория Руссу прокомментировала победу над краснодарским «Динамо» в первом туре женской Суперлиги со счётом 3:2 (25:23, 12:25, 25:20, 15:25, 15:7).

«Мы сыграли довольно слаженно. Конечно, есть некоторые элементы в страховке, над которыми нам надо поработать. У нас играла команда, и я знала, что если вдруг не забью, то меня подстрахуют. Другие тоже забивали. Конечно, мы бы могли выступить лучше, но в целом отмечу, что мы справились.

Почему «Заречье-Одинцово» провалилось в четвёртой партии? В женском волейболе так часто бывает. Мне кажется, это связано с тем, что мы ещё недостаточно опытные игроки. Да, много выступали на разных международных соревнованиях. Но здесь, в чемпионате России, как мне кажется, уровень игры выше», — цитирует Руссу официальный сайт ВФВ.

«Заречье-Одинцово» одолело краснодарское «Динамо»
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Заречье-Одинцово
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