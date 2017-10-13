Подскальная: старт сезона для «Динамо-Краснодар» не супер, но удовлетворителен

Центральная блокирующая краснодарского «Динамо» Юлия Подскальная поделилась впечатлениями после поражения в первом туре женской Суперлиги от «Заречья-Одинцово» со счётом 2:3 (23:25, 25:12, 20:25, 25:15, 7:15).

«В нашей команде играет очень много молодых девушек, более 50% из нынешнего состава. Для начала, как мне кажется, мы выступили неплохо. В первой партии наши молодые девчонки испытывали волнение. Конечно, нам приходилось им помогать. Стараться. Им надо подтягиваться и также забивать, как это произошло в третьей, четвёртой и пятой партиях, хотя тай-брейк мы немного провалили. Старт сезона, конечно, не супер, но удовлетворителен. Это только начало. Все самые интересные игры впереди. Я думаю, что от игры к игре нам нужно прибавлять», — цитирует Подскальную официальный сайт ВФВ.