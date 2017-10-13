«Урал» победил «Енисей» в полуфинале Кубка России по волейболу

Полуфинальный этап Кубка России по волейболу среди мужских команд стартовал в Казани матчем уфимского «Урала» и красноярского «Енисея». Встреча закончилась победой «Урала» в четырёх партиях со счётом 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:23).

Во втором матче первого игрового дня хозяева площадки из «Зенита» встретятся с волейболистами «Дагестана» из Махачкалы, которые выступают в Высшей лиге «А».

Волейбол. Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа А. Казань

Первый тур

«Урал» (Уфа) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:23).