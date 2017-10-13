Юниорки узнали соперниц по отбору на чемпионат Европы — 2018 по волейболу

Состоялась жеребьёвка отборочных турниров двух чемпионатов Европы 2018 года среди женских команд резерва (в возрастных категориях U17 и U19), сообщает пресс-служба ВФВ.

Женская сборная России U17 проведёт отбор дома в начале января 2018 года. Соперницами хозяек площадки по группе D станут команды Финляндии и Франции. Путёвки на Евро-2018 получают победители групп и 3 команды со вторых мест по лучшим дополнительным показателям (победы, очки, соотношение сетов). Финальный турнир пройдёт 13-21 апреля в Болгарии.

Российские волейболистки сборной U19 также примут участие в турнире в одной из отборочной групп, начав соревнования со второго раунда. Соперницами россиянок по группе В станут команды Словении, Финляндии и победитель группы 1 первого раунда (Швеция, Украина, Кипр или Исландия). Второй отборочный раунд пройдёт 26-29 апреля 2018 года.

В третий раунд отбора выйдут победители 7 групп второго раунда, команды со вторых мест и ещё одна сборная, занявшая 3-е место с лучшими дополнительными показателями. Финальный турнир ЧЕ U19 состоится 1-9 сентября 2018 года в Албании.