Известны соперники юниоров в отборе на чемпионат Европы — 2018 по волейболу

Стали известны соперники мужских сборных резерва в возрастных категориях U18 и U20 в отборе на чемпионаты Европы 2018 года. Квалификационные турниры в группах отечественные волейболисты проведут в России, сообщает пресс-служба ВФВ.

Сборная России U18 в начале января 2018 года сыграет в группе F против команд Польши, Кипра и Словении. Путёвки в финальный турнир ЧЕ, который пройдёт 7-15 апреля в Чехии и Словакии, получают победители групп и 3 команды со вторых мест по лучшим дополнительным показателям (победы, очки, соотношение сетов).

Сборная России U20 в апреле 2018 года сыграет в группе В с командами Эстонии, Венгрии и Израиля. Путёвки в финальный раунд ЧЕ, который пройдёт 14-22 июля в Нидерландах и Бельгии, получат победители 8 групп. Команды, занявшие вторые места, выйдут во второй раунд отбора.