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33-летняя Сурцева объявила о завершении карьеры

14 октября 2017, суббота. 11:41 Волейбол

33-летняя Светлана Сурцева, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2007 и Универсиады — 2011 по волейболу в составе сборной России, объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Я закончила с профессиональным спортом. Предложения из других клубов были, но решила, что уже пришло время заканчивать. Прошлый сезон в краснодарском „Динамо“ не очень сложился для меня, с переменным успехом. Ну что себя мучить? Семья тоже поддержала меня в этом решении, что очень важно. Пора начинать новую жизнь. Пока я не определилась, чем буду заниматься после волейбола, всё ещё впереди», — сказала Сурцева.

Последним клубом в карьере Сурцевой было краснодарское «Динамо», за которое она выступала с 2015 года. На клубном уровне Светлана четырежды становилась бронзовым призёром чемпионата России, выигрывала Кубок России, Кубок ЕКВ и Кубок вызова.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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