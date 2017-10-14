33-летняя Сурцева объявила о завершении карьеры

33-летняя Светлана Сурцева, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2007 и Универсиады — 2011 по волейболу в составе сборной России, объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает «Р-Спорт».



«Я закончила с профессиональным спортом. Предложения из других клубов были, но решила, что уже пришло время заканчивать. Прошлый сезон в краснодарском „Динамо“ не очень сложился для меня, с переменным успехом. Ну что себя мучить? Семья тоже поддержала меня в этом решении, что очень важно. Пора начинать новую жизнь. Пока я не определилась, чем буду заниматься после волейбола, всё ещё впереди», — сказала Сурцева.



Последним клубом в карьере Сурцевой было краснодарское «Динамо», за которое она выступала с 2015 года. На клубном уровне Светлана четырежды становилась бронзовым призёром чемпионата России, выигрывала Кубок России, Кубок ЕКВ и Кубок вызова.