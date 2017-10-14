«Локомотив» обыграл «Факел» на групповом этапе полуфинала Кубка России

Волейболисты новосибирского «Локомотива» уверенно победили новоуренгойский «Факел» в первом матче полуфинального этапа Кубка России имени Константина Ревы. Матч проходил в Новосибирске в рамках группы «В» и завершился в трёх партиях — 25:23, 25:23, 25:23.



Поскольку в этой группе не четыре команды, как в двух других, а три, «Локомотиву» предстоит сыграть ещё один матч — против «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, которое в своём первом матче в четырёх партиях уступило «Факелу».



Победители групп выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт в Белгороде 2-3 декабря.



Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа «В». Новосибирск



«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).