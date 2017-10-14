«Енисей» одержал первую победу в полуфинале Кубка России, обыграв «Дагестан»

Волейболисты «Дагестана», выступающего в Высшей лиге «А», потерпели второе поражение на полуфинальном этапе Кубка России по волейболу среди мужских команд. В матче второго тура в группе А команда из Махачкалы в трёх партиях уступила красноярскому «Енисею» со счётом 0:3 (23:25, 19:25, 22:25).

Накануне «Дагестан» уступил казанскому «Зениту» (0:3), а «Енисей» проиграл уфимскому «Уралу» (1:3).

Волейбол. Кубок России. Полуфинальный этап. Мужчины

Группа А. Второй тур

«Дагестан» (Махачкала) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (23:25, 19:25, 22:25).