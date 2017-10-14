Маричев: у «Динамо» не получилось справиться с Полетаевым

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал второе поражение своей команды на полуфинальном этапе Кубка России. Бело-голубые уступили «Кузбассу» (2:3), в котором солировал Виктор Полетаев, набравший 39 очков.

«Не получилось сегодня справиться с Полетаевым. В самые нужные моменты он забил все решающие мячи. Три эйса в пятой партии помогли команде «Кузбасса» выиграть эту игру.

Какой из матчей понравился больше по содержанию? Давайте я не буду давать оценку сразу после завершившейся игры. Мне бы не хотелось этого делать», — приводит слова Маричева пресс-служба ВФВ.