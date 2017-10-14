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Саммелвуо: «Кузбасс» играл с большим сердцем, и это должно быть так

14 октября 2017, суббота. 22:38 Волейбол

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) во втором туре полуфинального этапа Кубка России по волейболу.

«Мы начали хорошо и первую, и вторую партию. Но в какой-то момент у нас начались проблемы со съёмом. «Динамо» — очень сильная команда, с хорошим блоком. В третьей партии мы играли в ровный волейбол, очко в очко и, выиграв сет, получили хорошую уверенность в себе. Сегодня команда играла с большим сердцем, и это должно быть так. Сейчас главное — смотреть вперёд и восстановиться перед завтрашним матчем. Это заслуженный финал. Молодцы ребята.

Откуда у команды такой характер и столько сил на две волевые победы в пятых партиях? От сердца и из головы. Именно к этому мы стремились, тренируясь с июля. Наши сердца, наши болельщики и мы — всё это единое целое», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба ВФВ.

Московское «Динамо» потерпело второе поражение в полуфинале Кубка России
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва МВК Кузбасс
Новости. Волейбол
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