Саммелвуо: «Кузбасс» играл с большим сердцем, и это должно быть так

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) во втором туре полуфинального этапа Кубка России по волейболу.

«Мы начали хорошо и первую, и вторую партию. Но в какой-то момент у нас начались проблемы со съёмом. «Динамо» — очень сильная команда, с хорошим блоком. В третьей партии мы играли в ровный волейбол, очко в очко и, выиграв сет, получили хорошую уверенность в себе. Сегодня команда играла с большим сердцем, и это должно быть так. Сейчас главное — смотреть вперёд и восстановиться перед завтрашним матчем. Это заслуженный финал. Молодцы ребята.

Откуда у команды такой характер и столько сил на две волевые победы в пятых партиях? От сердца и из головы. Именно к этому мы стремились, тренируясь с июля. Наши сердца, наши болельщики и мы — всё это единое целое», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба ВФВ.