«Нова» переиграла московское «Динамо» в полуфинале Кубка России по волейболу

«Нова» из Новокуйбышевска завершила выступления на полуфинальном этапе Кубка России среди мужских команд имени Константина Ревы победой над московским «Динамо» в пяти партиях — 25:22, 24:26, 25:19, 19:25, 15:8.



На итоговый расклад в группе «Б» этот матч никакого влияния не окажет — обе команды подошли к очной встрече без побед и бились лишь за третье место. Лидирует здесь «Зенит» из Санкт-Петербурга, выигравший оба своих матча в четырёх сетах. Кемеровский «Кузбасс» победил «Нову» и «Динамо» в пяти партиях и за счёт этого набрал на два очка меньше, чем «Зенит». Очная встреча лидеров также состоится сегодня, 15 октября.

Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа Б. Кемерово



«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:22, 24:26, 25:19, 19:25, 15:8).